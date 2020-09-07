За месяц липчане собрали животным зоопарка 1 тонну овощей и фруктов

Липчане собирают для обитателей зоопарка овощи и фрукты Фото: Юлия КЛЮЕВА

В зоопарке Липецка продолжается акция "Добрый урожай". Она проходит уже четвертый год. В рамках акции липчане делятся излишками урожая с обитателями зверинца.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, меньше чем за месяц неравнодушные жители регионе собрали для животных более тонны овощей и фруктов. Липчане привозят морковь, картофель, кабачки, груши, яблоки, свеклу. Зверей балуют лакомствами - сгущенкой, вареньем, медом, черноплодной рябиной. Некоторые семьи привозят помощь несколько раз.

Напомним, акция "Добрый урожай" действует до глубокой осени. Скоро пойдут виноград и шиповник, компот из которых очень любят обезьяны. Также липчан просят соблюдать строгий запрет на кормление животных. Из-за переедания обитатели зоопарка плохо себя чувствуют.