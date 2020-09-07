Мэр Липецка ушла на самоизоляцию из-за коронавируса

Одна из дочерей мэра Липецка Евгении Уваркиной заболела коронавирусом. Об этом глава города написала на своей странице в Инстаграм. Мэр сообщила, что девочка переносит болезнь легко. Сама Евгения Уваркина ушла на самоизоляцию. Она сдала тест. Результат оказался отрицательным.

- Эту неделю перестрахуюсь, буду работать из дома и внимательно следить за самочувствием, - рассказала глава города.

Также Евгения Уваркина напомнила липчанам, что вирус не отступил. И что не следует расслабляться, несмотря на усталость. Мэр просит жителей областного центра носить маски и перчатки, соблюдать нормы безопасности.

За минувшие сутки в Липецкой области коронавирусом заболели 30 человек. Всего за время пандемии диагноз подтвердился у 5 318 жителей региона.