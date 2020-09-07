В Липецке сотрудники Росгвардии почтили память Героя России Андрея Теперика Фото: Предоставлено Росгвардией

Сотрудники ОМОН Управления Росгвардии по Липецкой области почтили память старшего сержанта милиции Андрея Теперика. Липчанин погиб 5 сентября 1999 года. Он находился в служебной командировке в селе Новолакское Республики Дагестан. Андрей Теперик помог уйти раненым товарищам из зоны обстрела. А сам погиб от пули снайпера. В октябре того же года ему посмертно присвоили звание Героя России.

Бойцы отряда, ветераны, родные и вдова Андрея Теперика возложили цветы на место захоронения и почтили память липчанина минутой молчания.

- Сколько бы лет ни прошло, мы будем помнить нашего боевого товарища, - произнес заместитель командира ОМОН регионального Управления Росгвардии полковник полиции Игорь Минский. - Ведь пока мы помним наших Героев, память о них будет жить!