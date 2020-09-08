За сутки на дорогах Липецкой области сбили трех пешеходов, один погиб

Пешехода сбили насмерть на трассе "Дон" Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

За прошедшие сутки, 7 сентября, на дорогах Липецкой области зарегистрировали 3 ДТП с пострадавшими и все с участием пешеходов. В этих авариях два человека получили травмы и один погиб.

Смертельная авария произошла на трассе «Дон» в Становлянском районе около 20.00. Там 63-летний водитель «Приоры» сбил насмерть 43-летнюю женщину. Как сообщает пресс-служба ГИБДД региона, ДТП случилось не на пешеходном переходе.

Еще одного пешехода сбили в Тербунском районе на трассе Тербуны – Набережное – Волово. 40-летний мужчина попал под колеса «Кии» также вне пешеходного перехода. Мужчину увезли в больницу.

А в Липецке пешеход пострадал уже непосредственно на «зебре». Авария произошла в 10.00 в Кузнечном переулке, где 19-летний парень за рулем «Калины» сбил 37-летнюю женщину. Пешеход в больнице. Последствия попали в объектив видеорегистратора.