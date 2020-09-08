Под Липецком осудили мошенницу, которая обещала семьям льготное жилье

В Ельце вынесли приговор опытной аферистке, которой удалось обмануть 9 семей, обещая каждой льготное жилье. Риелтор орудовала в течение года, с июня 2019 по февраль 2020. Согласно материалам дела, 34-летняя женщина находила желающих получить участки по программе «Малоимущая семья» и встать на очередь для покупки льготных квартир.

Дама уверяла, что имеет связи в администрации Ельца и готова помочь с льготным жильем. За свои услуги просила от 320 до 500 тыс. рублей. Для видимости аферистка заставляла людей собирать документы, при передаче которых брала и деньги. Клиентам отдавала расписки, что деньги берет в долг.

Затем жертвы получали липовые бланки с записью, что они являются участниками государственной программы. Образцы документа аферистка скачивала с сайта администрации города, заполняла, указывая реальные фамилии чиновников и подделывала подписи. Всего 9 семей отдали мошеннице 1 770 000 рублей.

Как сообщили в пресс-службе Липецкого областного суда, женщина полностью признала вину и просила рассмотреть дело в особом порядке, потерпевшие согласились. Также суд учел раскаяние, явку с повинной и наличие двух детей. Но было и отягчающее обстоятельство – несколько судимостей за мошенничество.

Последний срок она получила весной 2016 года, отсидела чуть больше половины и вышла под ограничение свободы на 2 года и 4 месяца. Именно в этот период она пустилась в новую аферу. Поэтому суд прибавил неотбытую часть наказания, в итоге мошенница получила 4 года и 1 месяц колонии общего режима. Также она обязана возместить потерпевшим весь ущерб.