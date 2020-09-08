Число зараженных коронавирусом в Липецке на 8 сентября 2020 года: 33 человека за сутки

По данным на утро 8 сентября 2020 года число зараженных коронавирусом в Липецкой области с начала пандемии составило 5351 человек. Всего за текущие сутки в регионе выявили 33 новых случая заражения COVID-19. Напомним, днем ранее было 30 случаев заражения.

Из общего количества заразившихся выздоровели более 4730 человек, 30 – умерли. На данный момент на лечении остаются более 550 жителей области. Около 340 из них находятся в госпиталях с диагнозом «коронавирусная инфекция». Остальные получают лечение на дому. Также в больницах остаются более 150 человек с подозрением на выделение вируса.

Помимо самого Липецка, где фиксируют наибольшее количество зараженных, по районам области коронавирус регистрируют в Липецком, Добровском, Становлянском и в Усманском, а также в Ельце.