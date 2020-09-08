В Липецке на выезде со двора сгорел дотла фургон «ВАЗ»

ВАЗ сгорел в районе Сокола Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Автопожар произошел этим утром, 8 сентября, в районе Сокола в Липецке. Там у дома №1 на улице Тамбовской загорелся автомобиль «ВАЗ-2111». Горящую машину сняли на камеру телефона жильцы близлежащих домов и выложили в соцсети.

На кадрах видно, что отечественный фургон горит на выезде со двора, все двери открыты, рядом никого нет. За кадром автор ролика возмущается, что машина горит, а полиции и пожарных нет. Но именно сотрудники МЧС в итоге потушили машину.

Пожар на Тамбовской улице Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, в 9.57 на место происшествия выехало 1 отделение пожарно-спасательной части №7. Брандмейстеры потупили «одиннадцатую», но спасти ничего не удалось – автомобиль выгорел до основания кузова. К счастью, люди в пожаре не пострадали.