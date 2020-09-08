В Липецке приятель выкинул женщину в окно с пятого этажа

Совместные посиделки в Липецке закончились жестоким убийством. Тело женщина нашли прохожие под окнами дома на площади Мира в понедельник, 7 сентября. О находке сообщили в правоохранительные органы, после чего выяснились и подробности произошедшего.

Погибшей оказалась 45-летняя липчанка. По версии следствия, женщина выпивала с 25-летним приятелем в квартире на 5 этаже. Во время застолья собутыльники поссорились. В ходе конфликта отморозок несколько раз ударил знакомую по лицу, затем схватил и выкинул в открытое окно комнаты. Женщина скончалась на месте.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 105 УК – убийство. Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, подозреваемого уже задержали и вскоре должны заключить под стражу. Негодяю грозит до 15 лет.