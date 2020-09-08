Липчанка обматерила полицию, которую вызвала на поиски сына пока тот был в сизо

Неадекватная криминальная семейка потрепала нервы полиции весной этого года в Ельце. 1 апреля 40-летняя женщина обратилась в дежурную часть и заявила об исчезновении сына. На обращение приехала оперативная группа вместе с участковым. Вместо ответов на вопросы полиции, женщина грубо и нецензурно оскорбила участкового.

Заявление о пропаже сына действительно было похоже на шутку. Позже выяснилось, что сын в тот момент находился в изоляторе, куда попал из-за злостного уклонения от исправительных работ. Мама тоже имеет судимости, причем сын звонил ей из сизо, поэтому женщина знала, где он находится.

Женщина так и не смогла внятно пояснить, зачем она вызвала полицию. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, даму признали виновной по 319 статье УК РФ – оскорбление представителя власти. Ее приговорили к штрафу в 8000 рублей.