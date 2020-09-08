В среду в некоторых домах Липецка отключат свет и воду

В среду, 9 сентября, некоторых дома Липецка останутся без электроснабжения и воды. Об этом сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК". С 9 утра до часа дня свет отключат в домах №37а и 39а по улице Катукова.

С 10 утра до 5 часов вечера краны пересохнут в доме №75 по улице Стаханова. Воду подвезут к зданию. Практически на весь день, с 10 утра до 8 часов вечера без воды останутся жители улиц 8 Марта, 24/5; проспекта 60 лет СССР, 15, 17, 19, 21; Меркулова, 37. Воду можно будет набрать у дома №24/5 по улице 8 Марта и у дома №15 по проспекту 60 лет СССР.

Более подробную информацию об отключениях липчане могут получить в диспетчерской энергетической компании по следующим номерам: 175 и 236-175.