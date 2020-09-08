В Липецке из-за штормового ветра пострадали 4 машины

В Липецке штормовой ветер повалил деревья на машины Фото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка.

Во второй половине дня 8 октября на Липецк обрушилась стихия. В областном центре резко похолодало, влил дождь, подул штормовой ветер. За несколько часов он повалил 14 деревьев в разных частях города. Напомним, мощные ветви повисли на проводах в районе улиц Полетаева, Циолковского, Депутатская. Одно из деревьев рухнуло на газовую трубу на улице Чапаева.

Как сообщили в пресс-службе городского управления ГО и ЧС, некоторые деревья упали на автомобили. На улицах Гагарина, Литаврина и Товарный проезд пострадали 4 машины. А на улицах Известковая, Горняцкая, Литаврина стволы перегородили проезд. С десятого этажа дома №68 по улице Советская ветер сорвал лист железа. А на 3 участке ЛТЗ оборвался силовой кабель.

Последствия непогоды устраняют спасатели.