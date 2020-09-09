Наркокурьер из Кыргызстана получил 7 лет в Липецке

В Липецке вступил силу приговор в отношении гражданина Республики Кыргызстан, которого поймали с наркотиками на территории области. Мигранта задержали оперативные сотрудники регионального УФСБ 11 августа 2019 года на трассе «Липецк – Данков».

В машине, на которой ехал иностранец, нашли сверток с 60 пакетами героина, весом 104.6 грамм, что является крупным размером.

В суде доказали, что иностранец входил этническую преступную группу и «работал» в Липецкой области закладчиком – раскладывал наркотики по тайникам. Наркокурьер распространял тяжелые наркотики на территории региона с апреля по август 2019 года. Как сообщили в пресс-службе УФСБ региона, суд признал его виновным и назначило наказание в виде 7 лет в колонии строгого режима.