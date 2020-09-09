Под Липецком вор разбил окно магазина ради трех блоков сигарет

В Липецкой области задержали воришку, который пробрался ночью в сельский магазин. Преступление произошло 4 сентября в селе Трубетчино в Добровском районе области. В полицию заявил сотрудник магазина, который рассказал, что кто-то выбил стеклопакет, пролез внутрь через маленькое окошко и вынес из зала 3 блога сигарет, а также 400 рублей из кассы.

Подозреваемого вскоре вычислили сотрудники уголовного розыска. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, им оказался 27-летний житель того де села. Парень уже во всем сознался. Известно, что «форточник» нигде не работает и имеет судимости.

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 158 УК – кража с проникновением. Теперь 3 блока сигарет могут обойти рецидивисту пятью годами тюрьмы.