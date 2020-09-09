Под Липецком пропала 14-летняя школьница

Школьница пропала в Ельце Фото: Поиск пропавших детей Липецк

В Липецкой области родственники, полиция и волонтеры ищут пропавшую школьницу. Как сообщает организация «Поиск пропавших детей», 14-летняя Евгения Линиченко пропала в Ельце во вторник утром, 8 сентября. Девушка ушла из дома в районе Федеративной улицы и большее ее никто не видел.

Приметы Евгении: рост 163 – 165 см., телосложение среднее, волосы длинные завязаны в хвост.

Была одета: черно-бордовая кофта, черные леггинсы с белыми лампасами, темно-синие кроссовки с красными вставками. С собой была белая поясная сумка с черной надписью.

Просьба ко всем, кто видел девочку после исчезновения, знает о возможном месте ее нахождения или обладает любой ценной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 8 (4742) 37-88-77, 8 (905) 681-05-18 – волонтеры. Или написать на на адрес ppdlip@mail.ru.