МЧС предупреждает липчан о сильном ветре

Спасатели вновь разослали липчанам предупреждение. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, в ближайшие 1-3 часа в Липецке и области усилится западный ветер. Порывы могут достигать 17 м/с.

Напомним, что во время сильного ветра лучше не выходить из зданий. Оказавшись на улице, поторопитесь в подземный переход или подъезд. Но не становитесь возле стен домов - с крыши может упасть шифер. Также опасно заходить за остановки, рекламные щиты, под деревья. Ни в коем случае нельзя стоять под линией электропередач, а также подходить к оборвавшимся проводам.

Напомним, что в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Звонки принимаются круглосуточно.