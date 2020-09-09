В четверг 3 улицы Липецка останутся без горячей воды, 14 - без холодной

В четверг, 10 сентября, в Липецке ожидается отключение воды. С 9 утра до 8 часов вечера без горячей воды останутся жители частного сектора Сырского Рудника: улицы Ударников, 21, 22; Исполкомовская,5; Ново-Весовая, 18-21.

С 10 утра до 8 часов вечера холодную воду отключат в частном секторе: улица Депутатская, Чкалова, Воровского, Володарского, переулок Крымский, Верхний, Верещагина. Воду подвезут к дому №13 по улице Воровского.

На этот же период времени краны пересохнут по улице Меркулова, 37; проспект 60 лет СССР, 15, 17, 19, 21; Титова, 8 - школа №46, 6/5. Воду можно будет набрать у дома №15 по проспекту 60 лет СССР и у школы №46.

С 10 утра до 5 часов вечера воды не будет по адресам: улица Невского, 1а, 3а; А. Макарова, 28; Прокатная, 10; проспект Мира, 25, 25а, 23, 21, 27, 23а. Воду подвезут к дому №25 по проспекту Мира.

В пресс-службе АО "ЛГЭК" также сообщили, что после включения вода может быть мутной. Более подробная информация об отключениях по телефонам 175 и 236-175.