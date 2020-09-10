В Липецке пропали мать и дочь

В Липецке пропала женщина и девочка Фото: Поиск пропавших детей Липецк

В Липецке ищут женщину и девочку. Мать и дочь пропали несколько дней назад. 45-летняя Коновалова Елена Алексеевна и 8-летняя Епифанова Дарья Сергеевна вышли из дома утром 8 сентября в районе улицы Московская. Как сообщили в ЛООО "Поиск пропавших детей", до сих пор их местонахождение не установлено.

Приметы Елены: плотного телосложения, волосы темные.

Была одета: светлая ветровка, черные легинсы, кроссовки.

Приметы Дарьи: на вид 8-9 лет, среднего телосложения, светлые волосы.

Была одета: фиолетовая ветровка, темно-синие джинсы, кроссовки.

Просьба ко всем, кто видел липчанок или знает, где они могут находиться, либо обладает любой ценной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 37-88-77, 8 (905) 681-05-18 - волонтеры. Либо написать на электронную почту по адресу: ppdlip@mail.ru