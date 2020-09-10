Число умерших из-за коронавируса в Липецке на 10 сентября 2020 года составило 31 человек

Число умерших из-за коронавируса в Липецке на 10 сентября 2020 года увеличилось. В региональном оперативном штабе сообщили о 31 смерти пациента с подтвержденным диагнозом "Коронавирусная инфекция".

Скончалась 84-летняя женщина. Она была из Липецка. Пенсионерка лежала в больнице. COVID-19 вызвал у нее двустороннюю пневмонию. Также у липчанки имелась тяжелая патология сердечно-сосудистой системы и ряд других хронических заболеваний. Все это в совокупности осложняло течение болезни. И хотя медпомощь женщине оказывали в полном объеме в соответствии с методическими рекомендациями Минздрава России, спасти ее не удалось.

На фоне прогрессирования легочно-сердечной недостаточности медики констатировали смерть. Администрация Липецкой области выражает соболезнования родным и близким умершей.