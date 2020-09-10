Под Липецком 19-летний водитель "ВАЗа" насмерть сбил пенсионера и скрылся

За минувшие сутки на дорогах Липецкой области выявили 1 765 нарушений Правил дорожного движения. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, 9 водителей сели за руль в нетрезвом состоянии. Не пристегнулись 72 человека. 1 325 раз автомобилисты превысили скорость. Произошло 25 аварий, в которых никто не пострадал.

В минувшую среду, 9 сентября, в селе Косыревка Липецкого района столкнулись "Дэу-Нексия" и "Фольксваген". Травмы получили 50-летний водитель второй иномарки и его 12-летний пассажир. Медики оказали им помощь и отпустили. Предварительная причина ДТП - нарушение очередности проезда.

В тот же день в Задонском районе на трассе Задонск-Донское сбили 67-летнего мужчину. От полученных травм несчастный скончался в больнице. Водитель же скрылся с места происшествия. Но автоинспекторы смогли его вычислить. По горячим следам задержали 19-летнего водителя "семерки".

В Елецком районе столкнулись "Нива" и мотоцикл. 25-летнего мотоциклиста госпитализировали.