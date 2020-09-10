В Липецке сгорели 5 автомобилей Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Этой ночью в Липецке сгорели 5 автомобилей. Сообщение о пожаре поступило спасателям 9 сентября в 23.40. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, на улицу Буденного выехали 3 отделения пожарно-спасательной части и служба пожаротушения.

В Липецке сгорели 5 автомобилей Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Когда они прибыли на место, машины полыхали - "Мерседес", "Тойота", "Лексус", "Тойота" и "Лада Ларгус". Пожарные оперативно ликвидировали пламя. У "Мерседеса" огонь повредил передний бампер, правое крыло, зеркало и фару. Сгорела задняя часть отечественной машины. У "Тойоты" выгорела левая сторона и салон. Остальные машины полностью сгорели.

Одна из версий причин возгорания - поджог. Напомним, в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112".