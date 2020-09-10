В Липецке и области за выгул собак детьми до 14 лет оштрафуют родителей

В Липецкой области детям до 14 лет запретят выгуливать собак. Соответствующие изменения в КоАП региона рассмотрели парламентарии областного совета накануне, 9 сентября. Проект разработала и внесла в облсовет в порядке законодательной инициативы депутат Марина Донских.

Как сообщили в пресс-службе Липецкого областного совета депутатов, детям без взрослых разрешат выгуливать лишь карликовые породы собак и щенков до 3 месяцев. Парламентарии уточнили, кто понесет административное наказание за нарушение закона. Так, штрафовать будут родителей или законных представителей детей и подростков. Липчанам придется раскошелиться на сумму от 500 рублей до 3 тыс. рублей.

Данный документ рассмотрит правовой комитет областного совета депутатов.