У липчанки вымогали деньги, угрожая распространить в Сети личное видео

Жительница Липецка нарвалась на вымогателей в соцсетях. По данным прокуратуры, все случилось весной этого года. Неизвестные связались с женщиной в социальных сетях и потребовали деньги, в противном случае пригрозили, что распространят «Вконтакте» личное видео с ее участием.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, 17 мая женщина написала в полицию заявление о вымогательстве и предоставила скрин-шоты переписки, но уголовное дело не возбудили. В ходе проверки отказных материалов, прокуратура все же усмотрела явный состав преступления.

В итоге дело все же завели по части 1 статьи 163 УК – вымогательство. Виновным грозит максимум до 4 лет тюрьмы со штрафом до 80 000 рублей. Также жертва вправе потребовать возмещение морального вреда.