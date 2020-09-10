В Липецке нашли маму с дочкой, пропавших в начале недели

Маму с дочкой нашли в Липецке Фото: Поиск пропавших детей Липецк

В Липецке нашли маму с дочкой, пропавших несколько дней назад. Напомним, 45-летняя женщина с 8-летним ребенком вышли из дома в минувший вторник. До этого четверга, 10 сентября, об их местонахождении не было известно. Пропавших искали волонтеры ЛООО "Поиск пропавших детей" и полицейские.

Также нашли 17-летнего подростка, ушедшего из общежития аграрного техникума в Хлевенском районе. К счастью, его нашли живым и невредимым.

Нашли пропавшего подростка в Липецкой области Фото: Поиск пропавших детей Липецк

Напомним, что продолжаются поиски 78-летнего Бородина Ивана Васильевича. Пенсионер пропал 31 июля в Липецке. Он вышел из дома в районе улицы Агрономическая областного центра. С того момента информации о его местонахождении нет. Подробности здесь.