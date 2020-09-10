Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 10 сентября 2020 года: за сутки выписали 45 пациентов

Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 10 сентября 2020 года составило 4848 человек. По данным оперативного штаба за текущие сутки выписали 45 пациентов, переболевших COVID-19.

Заразились с начала эпидемии 5423 человека, из них за текущие сутки выявили 37 новых случаев. 31 человек умер, последняя пациентка, 84-летняя женщина, скончалась в эти сутки.

На данный момент в Липецкой области активно заражены коронавиурсом 544 человека, 360 из них лежат в госпиталях, 184 – переносят вирус в легкой форме и лечатся дома. Также в больницах остаются 178 человек с подозрением на выделение вируса.

Из последних 37 новых зараженных, карта распространения коронавиурса по Липецкой области следующая: 20 новых зараженных выявили в самом Липецке, 6 – в Грязинском районе, по 3 – в Ельце и Задонском районе, 2 – в Липецком и по одному в Данковском, Елецком и Краснинском районах.