В центре Липецка перевернулся автомобиль такси

Авария с участием автомобиля такси произошла этим утром, 10 сентября, на улице Первомайской в Липецке. По словам очевидцев, таксист влетел в «Опель» в момент поворота на перекрестке. От удара легковушка зацепила бордюр, подпрыгнула и опрокинулась на крышу.

Очевидцы вызвали на место происшествия скорую помощь, спасателей и сотрудников ГИБДД. По данным свидетелей, в момент столкновения в автомобиле такси находились два пассажира, обоих увезли с мест на машине «скорой».

Как произошло столкновение на самом деле и кто стал виновником ДТП, разбирались прибывшие на место сотрудники ГИБДД.

Отметим, что за минувшие сутки на дорогах Липецкой области в трех авариях пострадали 4 человека, ДТП без пострадавших зарегистрировали 29.