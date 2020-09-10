Минимальный набор продуктов в Липецке с начала года подорожал на 7.9%

По данным Липецкстата, индекс потребительских цен в регионе с начала года составил 10.3%. По сравнению с декабрем 2019 года цены на продовольственные товары выросли на 3.5%. При этом в августе цены снизились на 08%, что связано с сезонным удешевлением фруктов и овощей, которые подешевели в среднем на 11%.

Отдельно по товарам. Картофель подешевел на 29%, другие овощи – на 11%, фрукты и цитрусовые – 8%, яйца – 3%, мясо птицы, масло и жиры подешевели на 1%. Одновременно заметно подорожали сахар и свинина – на 2%, хлеб и мороженое – на 1%, кондитерские изделия, напитки, молоко, соль, мука, специи, рыба и макароны подорожали на 05 – 1%. Цены в общепитах выросли на 0.5%.

Стоимость минимального набора продуктов в Липецкой области на конец августа 2020 года составила 3694 рубля на месяц. Это на 2.8% ниже, чем в июле. Однако с начала года минимальный набор продуктов в Липецкой области подорожал на 7.9%.

Цены на непродовльственные товары в августе выросли на 0.5%, с начала года – на 3.4%. Наиболее стремительно подорожали ювелирные изделия – на 5%, велосипеды – 4%, товары для животных – 3, топливо – 2, бытовые приборы – на 1%. Одежда и обувь подорожали на 0.5%, медицинские товары, стройматериалы, канцтовары и автомобильный бензин подорожали на 1%.

Тарифы и услуги в августе за месяц выросли на 0.4%, с начала года – на 2.6%.