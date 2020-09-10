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Спасатели показали воспитанникам центра помощи детям под Липецком пожарную технику

Сотрудники государственного надзора провели занятия по пожарной безопасности
Юлия КЛЮЕВАЮлия КЛЮЕВА
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Сотрудники государственного надзора провели занятия по пожарной безопасности в центре помощи детям под Липецком

Сотрудники государственного надзора провели занятия по пожарной безопасности в центре помощи детям под Липецком

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В минувшую среду, 9 сентября, сотрудники государственного надзора ГУ МЧС России по Липецкой области пришли в гости в "Боринский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, и содействия семейному устройству". Они вместе со спасатели провели занятия, на которых рассказали ребятам и персоналу о правилах пожарной безопасности.

Сотрудники государственного надзора провели занятия по пожарной безопасности в центре помощи детям под Липецком

Сотрудники государственного надзора провели занятия по пожарной безопасности в центре помощи детям под Липецком

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Мероприятие состоялось в рамках акций "30 добрых дел", "Месячник безопасности" и было приурочено к 30-летию МЧС России. Юным липчанам рассказали, что делать при срабатывании пожарной сигнализации, как пользоваться первичными средствами пожаротушения. А также об учебных заведениях МЧС России, профессии спасателя. Ребята с интересом слушали сотрудников госнадзора и задавали вопросы.

Затем спасатели познакомили детей с пожарной техникой. Воспитанники центра примерили на себя роль пожарных, а также посмотрели, как заправляют пожарные машины.

Сотрудники государственного надзора провели занятия по пожарной безопасности в центре помощи детям под Липецком

Сотрудники государственного надзора провели занятия по пожарной безопасности в центре помощи детям под Липецком

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.