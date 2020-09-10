В дни голосования к избирательным участкам в Липецке пустят дополнительные автобусы

В дни голосования за кандидатов в депутаты горсовета шестого созыва, с 11 по 13 сентября, для жителей отдаленных районов Липецка пустят дополнительные автобусы к избирательным участкам.

К участку № 21-06 в школе №37 автобусы будут водить 13 сентября от улицы Большаковская. График движения автобуса: 10.00 от улицы Большаковская, 37 до участка, обратно – в 12.00.

К участку № 21-10 в школе № 4 также 13 сентября от улицы З.Космодемьянской, 8. График движения: в 9.00, 11.00, 13.00, 15.00 от здания ТЦ «Квартал» до остановки «Переделица»; в 10.00, 12.00, 14.00 и 16.00 – обратно.

К участку № 22-13 в колледже транспорта и дорожного хозяйства на улице Механизаторов,10, 13 сентября от улиц Сырская и Индустриальная. График: 9.00,11.30,14.00,16.30 – от Индустриальной на пересечении с Сырской до участка; 10.30; 13.00, 15.30, 18.00 – обратно.

На участки № 23-21, 23-22 в Липецком техникуме общественного питания будут водить с 11 по 13 сентября по маршруту: улица Дружбы – П. Лумумбы – Пархоменко – Свердлова – Грибоедова – Радищева, 47 – Вильямса – Дружбы – Р. Корсакова – Ковалева – Дружбы. График: 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00.

К участку № 23-28 в ДК «Сокол», с 11 по 13 сентября по маршруту: площадь К. Константиновой – улица Бабушкина (агитплощадка) – Семенова-Тян-Шанского – площадь Константиновой. График: 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00.

На участки № 23-29, 23-31 в школе № 41, с 11 по 13 сентября по маршруту: улица Семенова-Тян-Шанского – Бардина – Бабушкина – пер. Ермака – Демьяна Бедного – Кочеткова – Баумана. График: 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00.

К участку № 23-32 в школа № 35, с 11 по 13 сентября. Маршрут: улица Ленина – Мазурука – М. Кольцова – 300-летия флота России – Лесная – Ленина – Ракитная. График: 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00.

На участки №№ 24-68, 24-69 в школа № 23, с 11 по 13 сентября по маршруту: школа № 23 (Ударников, 21) – Ударников, 53 – Ю. Смирнова, 78) – Ю. Смирнова,1 – Минская, 1б – Ю. Смирнова, 78 – Ударников, 53 – школа № 23. График: 9.00; 11.00; 13.00; 15.00; 17.00 – от школы № 23.

Также для подвоза к участку № 22-11 в школа № 62 отдельно 13 сентября добавят еще один автобус к маршруту №19.