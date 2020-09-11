«Коробки храбрости» для маленьких пациентов липецкой больницы

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Проекту более 5 лет, и он объединяет людей по всей России в желании помочь маленьким пациентам в больницах. Собранные пожертвования идут на приобретение игрушек, которые отвлекают детей от болезни, помогают преодолеть страхи перед неприятными процедурами.

В Липецкой области «Коробки храбрости» собираются для Областной детской больницы. Они будут размещены в процедурных кабинетах, где маленькие пациенты смогут выбрать из коробки понравившуюся игрушку.

Акция «Коробка храбрости» направлена на создание позитивной атмосферы во время процесса лечения. После того, как раздел акции появился на платформе «Сбербанк Вместе», сбор помощи детям продолжается непрерывно, и в нем могут принять участие не только частные лица, но также предприятия и организации.

Роман Петрухин, управляющий Липецким отделениемРоман Петрухин, управляющий Липецким отделением ПАОПАО Сбербанк:Сбербанк:

«У большинства детей, проходящих лечение, присутствуют боль, стресс и страх перед медицинскими процедурами. Идея, проекта – в том, чтобы подарить детям улыбки и хорошее настроение, которые так необходимы для скорейшего выздоровления. Мне бы хотелось выразить отдельные слова благодарности нашему партнёру - компании «СберЗдоровье», которые откликнулись на предложение принять участие в акции и поддержали этот проект».

Как отмечают медицинские работники, игрушки выполняют свою психологическую функцию и дети всегда им рады. При этом к игрушкам для детских больниц предъявляются жесткие санитарно-гигиенические требования. Они должны легко мыться и подлежать дезинфекции.

Голобурдин Сергей Михайлович, главный врач ГУЗ Областная детская больница:Голобурдин Сергей Михайлович, главный врач ГУЗ Областная детская больница:

«Детки всегда рады игрушкам, которые помогают им скрасить пребывание в больнице, ведь при виде новой игрушки глаза любого ребенка горят, он счастлив. Для нас очень приятно, что, благодаря Сбербанку и его партнерам, мы сможем порадовать наших маленьких пациентов. Надеемся, что после такое доброй инициативы появится много желающих поддержать этот проект».