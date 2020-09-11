Липчанин посадил коноплю среди грядок с огурцами и томатами

Коноплю среди огурцов выращивали в Усмани Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В Липецкой области сотрудники полиции наткнулись на теплицу с запрещенным растением. Коноплю у себя в огороде решил высадить 37-летний житель Липецка в Усманском районе. Ранее, естественно, судимый за кражи и нигде не работающий мужчина, соорудил маленькую теплицу с коноплей.

Огороднику грозит до двух лет Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Полицейские нашли наркосодержащее растение прямо среди грядок с огурцами и помидорами. Причем конопля была заботливо укутана от холода. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, всего сотрудники изъяли 57 кустов конопли.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 231 УК – незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства. Теперь огороднику грозит очередная судимость и тюремный срок до двух лет.