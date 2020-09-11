В Липецке ищут родственников неизвестной женщины, которая попала в больницу

Просят откликнуться родственников Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В минувший четверг, 10 сентября, в одну из больниц Липецка доставили неизвестную женщину. Как сообщают волонтеры общественного поискового отряда «Лиза Алерт», на вид женщине предположительно 60 лет, сама она называет себя Лилия. Контактные данные родных и фамилию пациентка назвать не может.

Приметы неизвестной: рост 160 см., волосы седые, глаза карие.

Была одета: белая болоньевая куртка, белая кофта с синим воротником, черные леггинсы и синие резиновые шлепки.

Просьба ко всем, кто знает и может опознать эту женщину или владеет контактами родственников, сообщить об этом волонтерам по телефону горячей линии: 8 (800) 700-54-52 или на номер 112.