В Липецкой области пожарные машины будут каждый день оповещать об особом режиме

Пожарные машины будут оповещать липчан Фото: Лия МУРАДЬЯН

В этот период, с 9 по 30 сентября, на территории Липецкой области действует особый противопожарный режим. Во время действия режима в регионе строго запрещено разводить костры.

В условиях сухой и ветреной погоды потушить горящую траву не так просто. В МЧС предупреждают, что последствия могут быть трагичными – огонь стремительно охватывает большую площадь и может подобраться к домам. Особенно это опасно для жителей отдаленных деревень. Кроме запрета на костры, также действует ограничение на посещение лесов и въезд транспорта.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, в этот период пожарные части будут каждый день оповещать население о противопожарном режиме. Оповещение будут включать на пожарных машинах во время выезда.

Также в ведомстве напомнили, что штраф за нарушение правил пожарной безопасности может достигать 500 000 рублей.