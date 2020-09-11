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В Липецкой области пожарные машины будут каждый день оповещать об особом режиме

Противопожарный режим действует до 30 сентября
Лия МУРАДЬЯНЛия МУРАДЬЯН
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Пожарные машины будут оповещать липчан

Пожарные машины будут оповещать липчан

Фото: Лия МУРАДЬЯН

В этот период, с 9 по 30 сентября, на территории Липецкой области действует особый противопожарный режим. Во время действия режима в регионе строго запрещено разводить костры.

В условиях сухой и ветреной погоды потушить горящую траву не так просто. В МЧС предупреждают, что последствия могут быть трагичными – огонь стремительно охватывает большую площадь и может подобраться к домам. Особенно это опасно для жителей отдаленных деревень. Кроме запрета на костры, также действует ограничение на посещение лесов и въезд транспорта.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, в этот период пожарные части будут каждый день оповещать население о противопожарном режиме. Оповещение будут включать на пожарных машинах во время выезда.

Также в ведомстве напомнили, что штраф за нарушение правил пожарной безопасности может достигать 500 000 рублей.