В Липецке нашли подпольный табачный цех в складах

Нелегальный табачный цех в Липецке Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В Липецке сотрудники полиции нашли подпольный табачный цех. Нелегальное производство обнаружили, когда проводили обыски и изымали предметы, связанные с незаконным оборотом табачной продукции.

Цех по изготовлению контрафактных сигарет располагался в складских помещениях в черте города. Внутри наладили производственную линию со всеми необходимыми комплектующими для выпуска сигарет. Также внутри нашли уже готовые к продаже пачки сигарет и поддельные акцизные марки.

Сигареты подделывали в складах Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Уголовное дело пока не возбудили. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, по данному факту проводится доследственная проверка. В настоящее время полиция ищет владельцев помещения и организаторов подпольного табачного цеха.