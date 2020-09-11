В Липецке нашли подпольный табачный цех в складах

Нелегальный табачный цех в Липецке
Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.
В Липецке сотрудники полиции нашли подпольный табачный цех. Нелегальное производство обнаружили, когда проводили обыски и изымали предметы, связанные с незаконным оборотом табачной продукции.
Цех по изготовлению контрафактных сигарет располагался в складских помещениях в черте города. Внутри наладили производственную линию со всеми необходимыми комплектующими для выпуска сигарет. Также внутри нашли уже готовые к продаже пачки сигарет и поддельные акцизные марки.
Сигареты подделывали в складах
Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.
Уголовное дело пока не возбудили. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, по данному факту проводится доследственная проверка. В настоящее время полиция ищет владельцев помещения и организаторов подпольного табачного цеха.
Полиция ищет владельцев завода
Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.