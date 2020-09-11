Спасатели просят липчан заканчивать с купальным сезоном

Липчан просят больше не купаться в реке Фото: Лия МУРАДЬЯН

Несмотря на осень, в начале сентября погода в Липецке была еще жаркая и у воды было много людей. Не обходилось и без происшествий. Например, 7 сентября в районе пляжа НЛМК едва не утонула 17-летняя девушка, которая заплыла за буйки и выбилась из сил. Благо спасатели подоспели вовремя.

Но с середины этой недели погода резко ухудшилась. С ветром и грозами пришло похолодание, температура воды в реке Воронеж тоже снизилась. Как сообщили в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС, в эту пятницу, 11 сентября, температура воды в реке не выше 18°С.

Купаться в холодной воде для неподготовленных людей опасно – это может вызвать судороги и проблемы с сердечно-сосудистой системой. Поэтому спасатели просят липчан не рисковать и закрывать уже купальный сезон.