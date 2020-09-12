Карта распространения коронавируса в Липецкой области на 12 сентября 2020 года: число зараженных в сутки не меняется

За текущие сутки, 12 сентября, число зараженных коронавирусом в Липецкой области составило 33 человека. В тоже время врачи выписали 23 пациента, переболевших COVID-19. Всего с начала эпидемии в регионе заразились 5488 человек, выздоровели – 4898. 32 жителя региона умерли.

По данным оперативного штаба, в инфекционных госпиталях сейчас находятся 338 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция» и 211 пациентов с подозрением на выделение вируса. Еще 220 зараженных переносят коронавирус в легкой форме и лечатся на дому.

Исходя из последних 33 зараженных за сутки, карта распространения коронавируса в Липецкой области следующая: 18 зараженных в Липецке, 4 – в Ельце, 3 – в Грязинском районе и по одному заболевшему в Добринском, Добровском, Елецком, Измалковском, Становлянском, Хлевенском и Липецком районах.