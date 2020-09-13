Жители четырех улиц Липецка останутся в понедельник без электричества

фото из архива "КП". Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

В понедельник некоторые липчане останутся без электричества. Как сообщили в ЛГЭК, ограничения коснутся жителей частного сектора по улицам Городовикова, Медицинская, Солнечная, Рябиновая. 14 сентября с 9:00 до 16:00 будет на этой территории будут идти ремонтные работы. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: *175, 236-175.

Напомним, сегодня утром случилось аварийное отключение электроэнергии по адресам: переулок Войнич, улица Бабушкина, переулки Щепкина, Ермака, Курчатова, улица Кочеткова. Заменить поврежденную опору ЛЭП и устранить неполадки специалисты обещали к 13.00.