Коронавирус в Липецкой области на 13 сентября: заразились 30 человек, четверо выздоровели

Прирост зараженных за минувшие сутки в Липецкой области составил 30 человек. Об этом сообщил региональный оперштаб 13 сентября. По муниципалитетам новые случаи распределились следующим образом: Липецк - шесть, Елец - пять, Грязинский район - шесть, Добровский, Елецкий, Измалковский, Лев-Толстовский, Усманский, Хлевенский и Чаплыгинский районы - по одному, Задонский, Краснинский и Лебедянский районы - по два. Всего на территории региона зарегистрировали 5518 инфицированных.

4902 человека выздоровели, за минувшие сутки окончили лечение четыре пациента. 32 человека умерли. 584 - продолжают лечение.

В больницах находятся 353 человека с диагнозом «коронавирусная инфекция», 168 липчан с подозрением на вирус, получает лечение на дому 231 пациент с легкой формой COVID-19.