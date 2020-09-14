Число умерших от коронавируса в Липецке на 14 сентября 2020 года 34 человека: два пациента скончались за сутки

В Липецкой области за текущие сутки скончались два пациента с коронавирусом – молодой мужчина из Ельца и пенсионерка из Липецка. Число умерших от коронавируса в Липецке на 14 сентября 2020 года составило 34 человека.

37-летний мужчина и 69-летняя женщина лежали в больницах с двусторонней пневмонией, вызванной новой коронавирусной инфекцией. По данным оперативного штаба, оба пациента получали медицинскую помощь в полном объеме. Врачи делали все по рекомендациям минздрава.

Лечение женщины осложнялось рядом тяжелых хронических заболеваний: сахарный диабет, патологии сердечно-сосудистой системы, хроническая почечная недостаточность и другие болезни. У мужчины была тяжелая патология почек.

Администрация области выразила соболезнования родным и близким умерших.