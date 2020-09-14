В Липецке камера сняла, как грузовик насмерть сбил пенсионеру и уехал

В Липецке камера уличного наблюдения зафиксировала смертельное ДТП с пешеходом. Авария произошла в 11 утра на улице Водопьянова. Как видно на записи, белый грузовик совершает странные манипуляции на проезжей части – водитель либо пропустил поворот, либо ищет место для парковки.

Создавая серьезные помехи, шофер сначала пытается развернуться, затем движется назад. В этот момент позади грузовика опрометчиво переходит дорогу женщина и попадает прямиком под колеса.

И водитель и пешеход будто не замечают друг друга. Водитель полностью переехал человека и должен был увидеть как минимум последствия своего маневра. Но вместо того, чтобы остановиться и вызвать помощь, он свернул на другую улицу и уехал.

Как сообщили в пресс-службе областного УГИБДД, нарушителя установили и задержали, им оказался 38-летний водитель «Исузу». Женщина, к несчастью, погибла на месте. Помимо ответственности за смертельное ДТП, мужчине грозит 15 суток ареста за оставление места аварии.