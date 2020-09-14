В Липецкой области ликвидируют управление труда и занятости

В Липецкой области ликвидируют один из органов исполнительной власти. Речь идет о региональном управлении труда и занятости. Соответствующее постановление подписал губернатор области Игорь Артамонов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Доступ к нему открыт.

Вместо органа появится региональное управление социальной политики. Его преобразуют из управления социальной защиты. Так, управление социальной политики станет правопреемником управления труда и занятости, которое упразднят.

Все мероприятия по реорганизации и ликвидации органа поручили осуществить администрации Липецкой области. Цель этих изменений - создать эффективную структуру исполнительных органов власти в регионе.