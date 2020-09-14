В Липецке в театре кукол состоялась премьера спектакля «Поминальная молитва»

Фото Липецкий театр кукол

Театру кукол в этом году исполнилось 55 лет. Планировалось, что юбилейный сезон завершат сразу три премьеры. Однако пандемия перенесла все планы. Поэтому юные зрители смогут пока онлайн увидеть спектакль режиссера Валентины Бабкиной «Про мышонка» и постановку сербского режиссера Амелы Вученович «Калиф-Аист».

13 сентября состоялась еще одна премьера, которую театр готовил к 75-летию Великой Победы. Это «Поминальная молитва», по пьесе Григория Горина – новый эксперимент кукольного театра и его режиссера-постановщика, заслуженного артиста РФ Олега Пономарева, художник-постановщик спектакля Светлана Рыжкова, музыка Антона Холопова.

- Этот спектакль знаком театралам по постановке "Ленкома", – рассказал главный режиссер Липецкого театра кукол Олег Пономарев. – В театрах кукол его тоже ставят, но очень редко. Однако мы решились на подобный эксперимент, и даже куклы будем использовать необычные – накорпусные, которые будут на актерах. Еще у каждого будет в руках планшетная кукла, они будут меняться. Эскизы кукол мы разрабатывали с мая 2019 года, самих персонажей начали изготавливать с ноября прошлого года. Работа большая, спектакль идет два часа, и я думаю, это будет хороший эксперимент.

Поставить «Поминальную молитву» в театре кукол задумали еще пять лет назад. По мнению Олега Пономарева, пьеса как будто списана с наших дней, с того, что происходит по всему миру.

1905 год, перемены в жизни целых народов, ломаются устои, понятия, происходят столкновение поколений. Этот материал трогает людей, потому что особенно актуален сегодня, считает режиссер.