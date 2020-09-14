В Липецке отменили итоги выборов на одном из участков Фото: Юлия КЛЮЕВА

Накануне, 13 сентября, в Липецке прошли выборы в горсовет. Напомним, липчане избрали 36 депутатов, представляющих одномандатные округа. 34 места получили кандидаты "Единой России". По 1 взяли представители партий "Справедливая Россия" и "Новые люди". Еще 17 депутатов 5 созыва сохранили свои мандаты. Явка по областному центру составила 20,16%. Всего проголосовали 82 100 человек.

По данным пресс-службы мэрии, на одном избирательном участке отменили итоги выборов. Речь идет о 35 округе, участке №23-32. Горожане часто жаловались на процесс проведения голосования. Появилась информация, что к участку подвозили избирателей, а некоторых подкупали.

Полиция проводит проверку. Результаты голосования по избирательному округу №35 определят в ближайшее время. Итоговые протоколы подпишут 16 сентября.