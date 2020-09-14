В Липецке пропал 91-летний пенсионер с тростью

В Липецке пропал 91-летний пенсионер Фото: Поиск пропавших детей Липецк

В этот понедельник, 14 сентября, в Липецке пропал пенсионер. Родственники ищут 91-летнего Данилова Владимира Ильича. Пожилой мужчина исчез в районе садоводческого товарищества "Тракторостроитель-3". Как сообщили в ЛООО "Поиск пропавших детей", липчанин может быть дезориентирован. До сих пор его местонахождение не установлено.

Приметы: рост 160 сантиметров, худощавого телосложения.

Был одет: фуфайка сине-оранжевого цвета, серая кепка.

С собой: резная деревянная трость.

Просьба ко всем, кто видел Владимира Данилова или знает, где он может находиться, либо обладает любой ценной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 37-88-77, 8 (905) 681-05-18 - волонтеры. Либо написать на электронную почту по адресу: ppdlip@mail.ru