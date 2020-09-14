Во вторник в Липецке отключат свет, холодную и горячую воду

Во вторник, 15 сентября, в некоторых домах Липецка отключат свет, холодную и горячую воду. Так, с 9 утра до 5 часов вечера без электроснабжения останутся жители улиц Космонавтов, 25/4, 25/5, 29; Нижняя Логовая, 2; Трудовая, 28, Суворова, 21, 23, 30. А также частный сектор: улица Ворошилова, Подовражная, Каменный Лог, Нижняя Логовая, Верхняя Логовая, Горького, Большие Ключи, Трудовая, Суворова, садоводческое товарищество "Металлург-3".

С 10 утра до 8 часов вечера горячую воду отключат в школе №22 на Северном Руднике.

С 10 утра до 8 часов вечера без холодной воды останутся жители по следующим адресам: улица Ангарская, 27; Бунина, 14; Неделина, 43, 45; Северный Рудник, Кузьминская. Воду подвезут к домам.

Более подробную информацию об отключениях липчане могут получить по телефонам 175 и 236-175.