Липчан просят выбрать Мисс и Мистера зоопарк-2020 среди птиц

В зоопарке Липецка стартовал конкурс красоты среди птиц. Липчан и гостей города приглашают участвовать в проведении мероприятия в номинациях "Мисс зоопарк-2020" и "Мистер зоопарк-2020".

Конкурс начался в этот понедельник, 14 сентября и продлится месяц - до 14 октября. Каждому посетителю зверинца дадут карточку. В ней гостям нужно будет отметить понравившихся птиц и оставить свой телефон. Среди победителей конкурса разыграют призы. Более подробную информацию можно получить по телефону 77-12-27.

Напомним, что подобное мероприятие проводят в зоопарке ежегодно. В 2019 году липчане выбрали самых красивых среди копытных. А годом ранее - самую обаятельную пару.