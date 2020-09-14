Похолодание в Липецкой области: во вторник до +20 градусов и сильный ветер

В Липецке становится холоднее Фото: Юлия КЛЮЕВА

Во вторник, 15 сентября, в Липецкой области ожидается переменная облачность. По данным Росгидрометцентра, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха от 8 до 13 градусов выше ноля.

Днем в регионе разогреется до +20 градусов. Возможны порывы ветра до 15-17 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 748 мм рт.ст.

В среду, 16 августа, станет холоднее. В темное время суток столбик термометра поднимется лишь до +10 градусов. Днем синоптики обещают до 18 градусов тепла. В первой половине дня солнечно. После обеда будет пасмурно. К вечеру местами небольшие дожди. Ветер северо-западный 8-9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 755 мм рт.ст.