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Общество

В Липецке родителям не вернули 16 млн за школьное питание

Это плата за обеды во время карантина по коронавирусу
Юлия КЛЮЕВАЮлия КЛЮЕВА
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Прокуратура Липецкой области провела проверку по обращениям родителей школьников. Жители Липецка пожаловались на то, что им не вернули деньги за школьное питание, которое учащиеся не получили во время карантина.

Напомним, в период ограничительных мероприятий по коронавирусу услуги по питанию учащимся не оказывали. Но плату за питание взяли еще до карантина. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в прокуратуру обратились 14 тыс. липчан. Им не вернули 16 млн рублей, которые должны были передать в 10-дневный срок согласно законодательству.

В адрес директора организации-поставщика питания прокурор внес представление. К 1 сентябрю родителям вернулись 13,5 млн рублей. Остальные 2,5 млн используют в счет оплаты в этом учебном году.