В Липецке родителям не вернули 16 млн за школьное питание

Прокуратура Липецкой области провела проверку по обращениям родителей школьников. Жители Липецка пожаловались на то, что им не вернули деньги за школьное питание, которое учащиеся не получили во время карантина.

Напомним, в период ограничительных мероприятий по коронавирусу услуги по питанию учащимся не оказывали. Но плату за питание взяли еще до карантина. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в прокуратуру обратились 14 тыс. липчан. Им не вернули 16 млн рублей, которые должны были передать в 10-дневный срок согласно законодательству.

В адрес директора организации-поставщика питания прокурор внес представление. К 1 сентябрю родителям вернулись 13,5 млн рублей. Остальные 2,5 млн используют в счет оплаты в этом учебном году.