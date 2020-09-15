Под Липецком 62-летняя автоледи за рулем "ЗАЗ" сбила 11-летнюю девочку

Под Липецком сбили 11-летнюю девочку Фото: Юлия КЛЮЕВА

За минувшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1 968 нарушений Правил дорожного движения. За руль в нетрезвом состоянии сели 6 автомобилистов. Еще 30 человек не пристегнулись. 1 658 раз водители нарушили скоростной режим.

В минувший понедельник, 14 сентября, на трассе Усмань-Глачевка в Усманском районе "Лада-Гранта" вылетела в кювет и перевернулась. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, 33-летний водитель не справился с управлением. Его и 57-летнего пассажира с травмами госпитализировали. Предварительная причина ДТП - превышение скорости.

Под Липецком "Гранта" вылетела в кювет Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В Ельце 62-летняя автоледи за рулем "ЗАЗ" сбила 11-летнюю девочку. Авария произошла на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавшей оказали помощь медики и отпустили.

В селе Стегаловка Долгоруковского района мотоциклист наехал на 14-летнюю девочку. Подросток получила травмы. Ей оказали помощь и отпустили.

В тот же день на площади Победы в Липецке 24-летний мотоциклист врезался в бетонное ограждение. Его госпитализировали.