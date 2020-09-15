В Липецке на улице Космонавтов в жилом доме вспыхнул подвал

Накануне, 14 сентября, в Липецке произошел пожар. Сообщение о происшествии поступило спасателям около 9 часов вечера. Очевидцы рассказали, что из подвала пятиэтажного дома по улице Космонавтов валит дым.

К дому №12 выдвинулся автомобиль службы пожаротушения, 4 автоцистерны и автолестница. Когда спасатели прибыли на место, из подвала шел черный дым. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, жильцов дома эвакуировали. Двух пенсионеров передали медикам.

Огонь потушили. Площадь возгорания - 30 кв.м. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем. Напомним, в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно.