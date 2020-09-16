В Липецке отменили результаты выборов депутатов на округе №35

В Липецке отменили итоги голосование в округе №35. Напомним, в минувшее воскресенье липчане выбирали депутатов в горсовет. Явка составила 20,16%. Всего проголосовали более 82 тыс. человек.

В эту среду, 16 сентября, Правобережная территориальная избирательная комиссия города признала недействительными результаты голосования. Причина тому - многочисленные нарушения.

Одно из зафиксированных нарушений - некие лица организованно подвозили к участку липчан. С этой информацией разбирается полиция. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, за победу на участке боролись 7 кандидатов: 5 представителей партий и 2 самовыдвиженца.

Новые выборы в избирательном округе №35 пройдут в следующем году в единый день голосования.